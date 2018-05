Pogrešajo 17-letnega Nejca Gregoriča 24ur.com Iz policijske postaje Ajdovščina so sporočili, da svojci pogrešajo 17-letnega Nejca Gregoriča iz Ajdovščine. Oblečen je v belo kratko majico in sive kratke hlače, nosi belo kapo in modre teniske. Vsi, ki bi ga opazili, o tem obvestite policijo.

