Zdrava debelost ne obstaja SiOL.net Ženske s prekomerno telesno težo ali tiste, ki so debele, sicer pa zdrave, imajo kljub temu povečano tveganje za bolezni srca in ožilja, je razkrila obširna raziskava, ki so jo izvedli v ZDA. V raziskavi, ki je trajala več kot 30 let, je sodelovalo 90.257 žensk.

