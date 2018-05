Bodo zoper EU uvedene višje ameriške carine na jeklo in aluminij? Radio Ognjišče

Jutri se bo iztekel rok, v katerem so Evropska unija in nekatere druge države izvzete iz ukrepa višjih ameriških carin na jeklo in aluminij. O odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Bruslju ne želijo ugibati, jasno pa poudarjajo, da si želijo trajnega izvzetja iz ukrepa. Posebnega razloga za optimizem sicer nimajo, saj so ZDA zahtevala pogajanja, vendar pa do dogovora ni prišlo....

Sorodno

Oglasi Omenjeni Donald Trump

Evropska unija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Miro Cerar

Alenka Bratušek

Milan Mandarić