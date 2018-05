SDS ne obsoja današnjega shoda, temveč vsako sejanje sovraštva SiOL.net V SDS so pred demonstracijami proti politiki sovraštva, ki jih danes v Ljubljani pripravlja Koalicija Brez strahu, poudarili, da ne obsojajo shoda niti mu ne nasprotujejo. Kot so navedli, obsojajo "vsako sejanje sovraštva, zavračanje sprave in sožitja v narodu in kakršnokoli spodbujanje nestrpnosti, tudi če je skrito pod plaščem obratnega pomena tega pojma".

Sorodno Oglasi Omenjeni Ljubljana

SDS Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Miro Cerar

Alenka Bratušek

Milan Mandarić