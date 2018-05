Bricelj Indiri: Take ženske mi gredo najbolj na živce! #video SiOL.net Nocoj po oddaji The Biggest Loser Slovenija sledi komentatorska oddaja od težaka do junaka, v katero se po krajši odsotnosti vrača Tadej Bricelj.

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Miro Cerar

Alenka Bratušek

Milan Mandarić