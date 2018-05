Podpisana pogodba za črpanje 109 milijonov evropskih sredstev za drugi tir #video SiOL.net Predstavnika Evropske komisije in podjetja 2TDK sta v Ljubljani podpisala sporazum za črpanje 109 milijonov evrov nepovratnih sredstev za izvedbo projekta drugi tir med Divačo in Koprom. Zbrane sta na dogodku nagovorila premier Miro Cerar in komisarka Violeta Bulc, ki sta vnovič izpostavila pomen projekta za Slovenijo in EU.

Sorodno



Oglasi