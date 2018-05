Neuradno: Nekdanje vodstvo Univerze v Mariboru ovadeno zaradi šikaniranja na delovnem mestu Lokalec.si Mariborski kriminalisti so kazensko ovadili 3 vodilne osebe izobraževalne institucije v Mariboru. Utemeljeno jih sumijo storitve kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu. Grozi jim do tri leta zapora. Neuradno pa smo izvedeli, da naj bi šlo za predstavnike vodstva Univerze v Mariboru. Nezakonita ravnanja odgovornih oseb zoper oškodovanca so se pričela pojavljati kmalu po tem, […]

Sorodno



Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Miro Cerar

Alenka Bratušek

Milan Mandarić