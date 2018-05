Železničarji napovedali serijo opozorilnih stavk SiOL.net V Sindikatu železničarjev Slovenije so za junij in julij v družbah SŽ Tovorni promet, SŽ Infrastruktura in SŽ Potniški promet napovedal vrsto opozorilnih stavk. Od vodstva Slovenskih železnic (SŽ) med drugim zahtevajo enakopravno obravnavo zaposlenih ne glede na sindikalno pripadnost. Pozivajo tudi k zvišanju izhodiščne plače in spremembi plačnega sistema.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Slovenske železnice Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Miro Cerar

Alenka Bratušek

Milan Mandarić