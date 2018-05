Na Hrvaškem policija s streli zaustavila kombi z migranti in ranila dva otroka Govori.se Zadrska policija je v sredo ponoči na območju vasi Donji Srb preprečila poskus tihotapljenja migrantov in je kombi z migranti, ki so nezakonito prečkali mejo z BiH, zaustavila s streli proti vozilu. Pri tema sta bila v kombiju ranjena dva otroka, ki pa nista v smrtni nevarnosti, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Bosna in Hercegovina

Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Miro Cerar

Zoran Janković

Milan Mandarić