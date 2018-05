Športni objekt bodo odprli ob obletnici rojstva olimpionika Leona Štuklja letos novembra. Novo mesto – V sklopu temeljite obnove velodroma v Češči vasi, sta novomeška občina in podjetje Lesnina MG oprema podpisala pogodbo za dobavo in montažo atletske steze. Vrednost pogodbe za bodoči vadbeni center za kolesarstvo, atletiko in triatlon znaša 600.000 evrov.



Kot so sporočili z novomeške občine gre z ...