V Hrastnem traktor pod seboj pokopal traktorista Dnevnik V naselju Hrastno v občina Šentrupert je v četrtek popoldne pri delu na travniku traktor pod seboj pokopal traktorista, ki je zaradi poškodb umrl na kraju nesreče. Posredovali so trebanjski in šentruperški gasilci, ki so dvignili traktor, da so...

