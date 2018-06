Hudournik ogrožal stanovanjske hiše, zalitih petnajst kleti in prostori avtobusne postaje Kranj 24ur.com Začetek meteorološkega poletja bo še naprej v znamenju nestabilnega vremena. Ponoči so močni nalivi povzročali težave predvsem na območju kranjske in radovljiške občine. Meteorna voda je ogrožala stanovanjske hiše, zalivala kleti in pisarne avtobusne postaje v Kranju.

