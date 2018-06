Grški župan na otoku Lezbos glede situacije z migranti opozarja: “Ženske si ne upajo same ven, otrok Nova24TV Spyros Galinis, župan glavnega mesta Mytilene na grškem otoku Lezbos, je za grški medij Iefimerida povedal, da so meščani vedno bolj zaskrbljeni zaradi migrantov. Ob tem pa je poudaril, da je ženske strah zapustiti domove, meščani pa iz strahu glede varnosti doma zadržujejo tudi svoje otroke. Po navedbah Galinisa so na Lezbosu povsem siti nevarnih razmer, ki jih povzročajo migranti. […]

Sorodno





Oglasi