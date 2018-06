Juncker napadel Italijane: Več delajte, bodite manj koruptivni in ne krivite EU za vse svoje težave Reporter Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je izjavil, da bi Italijani morali bolj delati, biti manj koruptivni in prenehati kriviti EU za vse težave, ki so na italijanskem jugu. Te izjave so takoj sprožile protest predsednika Evropskega parlamenta

