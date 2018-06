AmCham Top Potential of the Year 2018 je Vita Godec Svet kapitala Osma generacija programa AmCham Young ProfessionalsTM je dobila svojo ambasadorko. Naziv AmCham Top Potential of the Year 2018 je po izboru občinstva, komisije in medsebojnih ocen pripadel Viti Godec, Lenis farmacevtika.

