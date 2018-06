Kremelj ne izključuje srečanja Putina in Kim Jong-una še letos Dnevnik Rusija ne izključuje srečanja med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom še letos, so danes sporočili v Kremlju. Kot je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil Putinov tiskovni predstavnik...

