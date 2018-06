Intermedialni omnibus Mojster in Margareta za sklep sezone LGL-ja RTV Slovenija Intermedialni omnibus Mojster in Margareta po motivih romana Mihaila Bulgakova, ki združuje interaktivno potovanje, vizualne instalacije in gledališče objekta Vražji triptih in gledališki evangelij . . .

