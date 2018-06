Kaj so odkrili švicarski kriminalisti? Načrt postopne islamizacije Zahoda! Nova24TV Skrajni islamisti že dolga desetletja sistematično načrtujejo, da bi s kombinacijo raznih aktivnosti (prva med njimi je stalno množično priseljevanje muslimanov v države Zahodne Evrope in Severne Amerike) postopno islamizirali (post)krščanski Zahod in tako uresničili svoj glavni strateški cilj – ustanovitev kalifata in zagotovitev globalne prevlade islama. Islamistični skrajneži, ki jih financirajo predvsem fevdalne monarhije […]

Oglasi Omenjeni Alžirija

demografija

Egipt

Španija

Švica

YouTube

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Janša

Alenka Bratušek

Peter Prevc

Miro Cerar