Nadarjeni slovenski rokometaš Domen Makuc je podaljšal sodelovanje s celjskim klubom do leta 2022, so sporočili iz tabora Celja Pivovarne Laško. Makuc je imel s celjskim klubom veljavno pogodbo do leta 2020, danes pa so jo podaljšali še za dodatni dve leti.



