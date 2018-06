Dvig socialne pomoči in cenzusa za varstveni dodatek za samske, a le ob oddani vlogi RTV Slovenija S 1. junijem se je socialna pomoč za samsko osebo zvišala za dobrih 87 evrov in znaša 385,05 evra, višji pa je tudi cenzus za varstveni dodatek za samske, in sicer s 484,97 evra na 566,02 evra.

