Zastoji na ljubljanski obvoznici, pa tudi ponekod drugod Dnevnik Z ljubljanske obvoznice tudi danes poročajo o povečanem prometu in zastojih. Ti so na zahodni obvoznici od Kosez mimo Kozarij proti Brezovici in naprej po primorski avtocesti do cestninske postaje Log. Povečan promet in zastoji so tudi na severni...

Sorodno





















Oglasi