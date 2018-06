V švicarski Muoti se je nadaljevalo svetovno prvenstvo kajakašev in kanuistov v spustu na divjih vodah. Po četrtkovem naslovu svetovnega prvaka v klasičnem spustu Simon Oven ni imel veliko časa za slavje, saj so že danes tekmovali v ekipni tekmi klasičnega spusta. Slovenski kajakaši Simon Oven, Nejc Žnidarčič in Anže Urankar so bili četrti.



