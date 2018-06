Dan, ko bosta Zahovića na novo spisala zgodovino? SiOL.net Danes ob 20.15 bo močno oslabljena slovenska nogometna reprezentanca v Podgorici na prijateljski tekmi proti Črni gori nastopila še tretjič pod vodstvom novega selektorja Tomaža Kavčiča in poskušala popraviti slab vtis, ki ga je pustila marca na tekmah proti Avstriji in Belorusiji. To je tudi dan, ko zelo verjetno prvič po 14 letih v reprezentanci nastopil Zahović. Ne Zlatko, najboljši strelec reprezentance vseh časov, ampak njegov sin Luka, ki ima, če bo zaigral, lepo priložnost, da spiše zgodovino.

