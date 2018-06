Intervju s francoskim intelektualcem Raphaëlom Gluksmannom. Stare opore niso več trdne, nekdanja razmerja se kvarijo. Kriza je čas, ko morajo dokončno odrasti tudi najbolj razvajeni otroci. In Evropa se zdi razvajenka, ki se nekako boji vzeti svojo usodo v lastne roke. A odkar se ne more več zanesti na zaveznico Ameriko in je toliko notranjega spodkopavanja, se je bati, da po institucionalni inerci ...