Do 19. ure 65 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka Radio Ognjišče

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je do 19. ure prejela 65 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za 38 obvestil so ugotovili, da ne gre za kršitev volilnega molka. Inšpektorat za notranje zadeve tako obravnava 27 zadev, največ, 12, se jih nanaša na deljenje letakov oziroma druge volilne propagande, je objavilo ministrstvo....

Sorodno







































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Peter Kauzer

Tomaž Kavčič

Andrej Glavan

Sašo Bertoncelj

Borut Pahor