Šef AfD: Hitler in nacisti so le "ptičji kakec" v uspešni nemški zgodovini Reporter Voditelj nemške desničarske stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) Alexander Gauland je nacizem označil za majhno packo v dolgi uspešni zgodovini Nemčije. "Hitler in nacisti so le ptičji kakec v več kot 1000 letih uspešne nemške zgodovine," je dejal po poro

