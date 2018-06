Presedan! Sanchez prvi španski premier, ki ni prisegel na bibliji! topnews.si MADRID – Vodja španskih socialistov Pedro Sanchez je prisegel kot novi španski premier tako, da je desno roko položil na špansko Ustavo in ne na biblijo. To je prvič, da španski premier ni prisegel na Bibliji ali razpelu od obnove demokracije, po zaključeni diktaturi generala Fransisca Franca leta 1975. Pedro Sánchez was the first Spanish […]

