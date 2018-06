Na Gorenjskem so se občine odločile za različne pristope, kar se tiče višine turistične takse po novem zakonu o spodbujanju razvoja turizma. Tako so se v Kranju odločili celo za znižanje turistične takse, medtem ko na Bledu načrtujejo uvedbo najvišje dovoljene višine turistične takse. V Bohinju in Kranjski Gori končnega predloga še ni.