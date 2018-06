Kdo iz Ruš bo sedel na parlamentarni stolček? Lokalec.si Neuradni izidi današnjega glasovanja na državnozborskih volitvah po polovici prešteteh glasov kažejo tudi na to kdo bo stolček v parlamentu zasedel iz ruškega volilnega okraja v 7 volilni enoti. Po dosedanjih podatkih so Jurij Lep (DeSUS) z 11,61% glasov in Bojana Muršič (SD) z 11,16% glasov. Na današnjih predčasnih državnozborskih volitvah so volivci največ glasov, 25,03 odstotka, namenili SDS, kažejo […]

Sorodno

















































































Oglasi