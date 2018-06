Tuji mediji: Janši bo težko uspelo 24ur.com O slovenskih volitvah so se razpisali številni tuji mediji. Al Jazeera piše o "zmagi protimigrantskega veterana z desnice", za Corriere della sera so volitve "nenavadno podobne italijanskim", Večernji list pa piše, da bi Janša lahko postal še en populistični premier, kakršna sta Orban in Kaczynski. Vsi po vrsti pa ugotavljajo, da čakajo našo državo težavni koalicijski pogovori....

