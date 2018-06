VIDEO: Golden State na pol poti do naslova, Curry z rekordnimi devetimi trojkami 24ur.com Košarkarji Golden State Warriors so ob navdahnjenem strelskem večeru dobili drugo tekmo finala lige NBA proti Cleveland Cavaliers s 122:103, tako da za ubranitev naslova potrebujejo še dve zmagi. Serija se zdaj seli v Cleveland, kjer bosta naslednji tekmi v sredo in petek.

Sorodno





Oglasi