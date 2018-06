Dva ponujena odstopa liderjev strank po volitvah in kar nekaj pogrebne turobnosti, poroke pa ni na v topnews.si SDS je zmagala v vseh – torej osmih volilnih enotah. Pregled po volilnih okrajih sicer ne kaže bistvene spremembe. LMŠ so zmagovalne v Marjanu Šarcu „zvestih“ okrajih – Kamnik, obeh okrajih Domžale in Zagorju ob Savi. SD je zmagala v Laškem in Hrastniku ter Piranu, Levica pa je v svoje obarvala okraj Koper I in […]

Sorodno



















Oglasi