V štabu Slovenske demokratske stranke veliko veselje in zadovoljstvo! Nova24TV V štabu Slovenske demokratske stranke so z nestrpnostjo in v pozitivnem duhu pričakali rezultate predčasnih državnozborskih volitev. Na glavnem tajništvu SDS se je zbralo veliko članov Izvršilnega odbora SDS, predsedniki odborov Strokovnega sveta SDS, dosedanji poslanci in drugi člani SDS. Prve odzive enih izmed njih si lahko preberete spodaj. Predsednik Sveta in poslanec SDS dr. […]

Sorodno





























Oglasi