Dovizioso: Ves čas sem verjel in imel tudi občutek, da lahko zmagam v Mugellu 24ur.com Najbolj zadovoljni po šesti letošnji motociklistični preizkušnji so brez dvoma pri Ducatiju. Španec Jorge Lorenzo, ki je bil v zadnjem času zaradi slabših predstav deležen številnih kritik, pojavili pa so se tudi namigi, da pri Ducatiju niso prav zadovoljni z njim, se je tokrat pokazal v najboljši luči, takoj za njim pa je bil moštveni kolega Andrea Dovizioso.

