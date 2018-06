Trump in Putin naj bi se pripravljala na srečanje Reporter Bela hiša se aktivno pripravlja na vrhunsko srečanje predsednikov ZDA in Rusije, Donalda Trumpa in Vladimirja Putina, vendar pa se o datumu in kraju še niso dogovorili, je poročal Wall Street Journal. Vrh bo odvisen tudi od razpleta glede Severne Koreje.

