Predsednik Evropske komisije verjame v dragocen prispevek prihodnje slovenske vlade v EU. Bruselj - Jean Claude Juncker čestita zmagovalcu slovenskih parlamentarnih volitev, vodji SDS Janezu Janši, ki ga dobro pozna, in izraža prepričanje, da bo prihodnja slovenska vlada dragoceno prispevala k skupnim prizadevanjem za gradnjo demokratične, uspešne in močnejše EU, so sporočili v Bruslju.



