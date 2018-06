Odstopi nezadovoljnih predsednikov strank se vrstijo 24ur.com Slabi volilni rezultati so v več strankah poskrbeli, da je vodstvo dvignilo roke in se predalo. Odstopi se obetajo predvsem v strankah, ki se jim ni uspelo prebiti nad parlamentarni prag. Odstopil je prvak SLS Marko Zidanšek, nepreklicno se je poslovil tudi šef stranke ReSET Martin Ivec. Predsednik sveta Stranke slovenskega naroda Miha Majc prav tako meni, da so spremembe neizbežne.

