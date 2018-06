V Tovarni akumulatorskih baterij Tab Mežica so danes prvič uradno potrdili, da je družba Tab v iskanju dolgoročnih razvojnih priložnosti začela pogovore z družbo Metair Investments o potencialnem strateškem povezovanju. Pogovori so v začetni fazi in trenutno glede tega ni sprejeta nobena končna odločitev, so navedli v Tabu.