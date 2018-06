Stilsko spremenjeni in dobrodelni tekmovalci #video SiOL.net V zadnjem finalnem tednu so naše letošnje junake šova The Biggest Loser Slovenija obiskali lanskoletni tekmovalci, ki so jih prišli bodriti. Dan se je nadaljeval z dobrodelnostjo in obiskom otrok v vrtcu, zaključil pa s stilskimi preobrazbami tekmovalcev v družbi stilistke Ajde Sitar.

