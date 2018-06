Navijači Olimpije opozarjajo Mandarića (in Cimirotića) Sportal Predsednik Olimpije Milan Mandarić naj bi v skladu z napovedmi danes pojasnil razloge, zaradi katerih je prekinil sodelovanje s trenerjem Igorjem Bišćanom. Navijači Olimpije so težko sprejeli odhod Hrvata, ki je zmaje popeljal do dvojne slovenske krone. Navijaška skupina Green Dragons se je oglasila z javnim pismom, privrženci, združeni v skupini Olimpija Supporters, pa prek socialnih omrežij širi...

