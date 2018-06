Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je v Hotelu Šport na Otočcu podelila nagrade najboljšim dolenjskim in belokranjskim inovatorjem. Letošnja zlata priznanja so dobile družbe Hyb, Iskra Pio, Krka skupaj štiri, Starkmat in TPV dve priznanji. Na enajsti razpis za izbor najboljših inovacij je prispelo 17 predlogov iz 12 podjetij.