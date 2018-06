Priložnosti za uspeh v regiji – odkrijte neizkoriščene potenciale bosanskega trga Izvozniki.si Slovenski izvozniki so lani v Bosno in Hercegovino izvozili za 733 milijonov evrov blaga, kar je osem odstotkov več kot leto prej, skupna blagovna menjava pa je znašala 1,2 milijarde evrov, kar pomeni 12-odstotno rast v primerjavi s prejšnjim letom

