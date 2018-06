Tujci so se na črpalki znebili večje količine invazivne vrste rakov Dnevnik V regijskem centru za obveščanje Celje so v nedeljo malo po polnoči sprejeli nenavaden klic. Ob bencinskem servisu na Lopati na štajerski avtocesti so namreč opazili večje število neznane vrste rakov, ki naj bi jih iz vozila stresel eden od tujih...

Sorodno































Oglasi Omenjeni Celje

DARS

Dnevnik

Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Marjan Šarec

Alenka Bratušek

Miro Cerar