Kačič in Oplotnik v drugi krog za rektorja mariborske univerze Lokalec.si V drugem krogu prihodnji teden se bosta za položaj rektorja Univerze v Mariboru pomerila Zdravko Kačič in Žan Jan Oplotnik. Nihče od kandidatov danes namreč ni prejel dovolj glasov, da bi zmagal že v prvem krogu. Volilna udeležba je bila nizka, le 13-odstotna. Največ podpore je po prvih neuradnih rezultatih prejel Kačič, in sicer nekaj več kot 25 odstotkov glasov, na […]

