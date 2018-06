Zakon proti Trumpovim carinam? Svet kapitala Republikanski senator iz Tennesseeja Bob Corker je vložil v postopek predlog zakona, s katerim bi ameriški kongres predsedniku Donaldu Trumpu odvzel pravico do samovoljnega uvajanja carin, kot je to storil s carinami na jeklo in aluminij. Njegov predlog ni edini, ker je nekaj republikancev še ostalo zvestih prosti trgovini.

Sorodno







Oglasi