Cinkarna Celje bo lastne delnice kupovala po ceni od 250 do 300 evrov Svet kapitala Delničarji Cinkarne Celje so na današnji skupščini podprli nasprotni predlog Modre zavarovalnice, ki je z 20 odstotki največji delničar podjetja, o nakupu lastnih delnic. Upravo družbe so tako pooblastili, da pridobiva lastne delnice v razponu od 250 do 300 evrov, medtem ko je vodstvo Cinkarne predlagalo razpon med 170 in 210 evrov za delnico.

