Flora in favna na denarju Gorenjski glas Kranj – V Stebriščni dvorani Mestne hiše v Kranju bo v četrtek, 7. junija, ob 19. uri odprtje razstave Flora in favna na denarju, ki jo v sodelovanju z Gorenjskim muzejem pripravlja Numizmatično društvo Slovenije. Živalski in rastlinski motivi se...

