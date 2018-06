Zaslužki, da te kap! To so najbolje plačani športniki. Presenečeni? Sportal Na vrhu Forbesove lestvice najbolje plačanih športnikov, ki upošteva zaslužek iz nagradnih skladov, plačo in bonuse med 1. junijem 2017 in 1. junijem 2018, je gospod Denar, ameriški boksar Floyd Mayweather. Med elitno stoterico je največ košarkarjev iz lige NBA, na lestvici pa prvič po letu 2010 ni niti ene ženske.

