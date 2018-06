»Slovenski zet« Donald Trump škodi celotni EU, torej tudi Sloveniji Reporter Bo del slovenske desnice zdaj prenehal povzdigovati Trumpa kot njenega vzornika? S prvim junijem so začele veljati dodatne 25- odstotne carine na uvoz jekla in deset odstotne carine na uvoz aluminija in izdelkov iz teh materialov iz Evropske unije v ZDA.

Oglasi