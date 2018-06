Volilci po pošti največ glasov namenili SDS, SD in DeSUS Dnevnik Znani so tudi izidi glasovanja po pošti na parlamentarnih volitvah. Na ta način je glas oddalo 1553 volivcev, od tega jih je 1518 oddalo veljavno glasovnico, 35 pa neveljavno. Največ glasov (320) so namenili zmagovalki volitev SDS, sledijo SD z 211...

